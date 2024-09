Knappe Testspiel-Niederlage für Austria Klagenfurt – WAC mit torlosem Remis

Die beiden Bundesligisten Austria Klagenfurt und Wolfsberger AC bleiben in ihren Testspielen ohne Sieg. Während die Klagenfurter eine knappe Niederlage gegen den slowenischen Erstligisten NK Domzale hinnehmen mussten, reichte es für den WAC zu einem Remis gegen den ASK Voitsberg.

Austria Klagenfurt verliert das Testspiel gegen den slowenischen Erstligisten NK Domzale knapp mit 1:2. Die Slowenen gehen zunächst durch ein Eigentor von Marco Knaller (21.) in Führung, ehe David Toševski in der 78. ausgleicht. Nur zwei Minuten später besiegelt Mario Krstovski den Sieg für Domzale. Der WAC hingegen kommt gegen die in der zweiten Liga nach fünf Runden noch punktelosen Voitsberger nicht über ein torloses Remis hinaus.

Beitragsbild: GEPA