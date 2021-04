Knapper Erfolg für Golden State gegen Milwaukee

via

Beim knappen 122:121-Sieg der Golden State Warriors in San Francisco gegen die Milwaukee Bucks, Topteam der Central Division der NBA, hat Stephen Curry 30 seiner 41 Punkte in der zweiten Hälfte erzielt. Die Bucks mussten am Dienstag erneut auf Giannis Antetokounmpo (Knieverletzung) verzichten. Die Warriors hatten zuletzt dreimal en suite verloren bzw. sieben von acht Partien und begannen ihre vier Spiele umfassende Heimserie nun mit einem Erfolgserlebnis.

Die Philadelphia 76ers feierten bei den Boston Celtics einen 106:96-Erfolg und übernahmen in der Atlantic Division damit die Führung vor den Brooklyn Nets. Rückkehrer Joel Embiid steuerte 35 Punkte und sechs Rebounds zum Erfolg bei. Die Atlanta Hawks als Führende der Southeast Division errangen den vierten Sieg in Folge, sie setzten sich gegen die New Orleans Pelicans mit 123:107 durch.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag: Indiana Pacers – Chicago Bulls 97:113, Atlanta Hawks – New Orleans Pelicans 123:107, Boston Celtics – Philadelphia 76ers 96:106, Toronto Raptors – Los Angeles Lakers 101:110, Miami Heat – Memphis Grizzlies 112:124, Denver Nuggets – Detroit Pistons 134:119, Golden State Warriors – Milwaukee Bucks 122:121, Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers 133:116

