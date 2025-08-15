Knapper Erfolg gegen Rublev: Alcaraz im Cincinnati-Halbfinale

Carlos Alcaraz hat das Halbfinale des ATP-Turniers in Cincinnati (live auf Sky – streame mit Sky X!) erreicht. Der Weltranglistenzweite aus Spanien setzte sich mit 6:3, 4:6, 7:5 gegen den Russen Andrey Rublev durch.

Im Semifinale trifft Alcaraz auf den Sieger des Duells zwischen Alexander Zverev (Deutschland) und Ben Shelton (USA).

Gewinnt der Deutsche sein Viertelfinale, kommt es zum ersten Duell mit dem Topstar in diesem Jahr. Zuletzt hatten sich beide bei den ATP-Finals im November 2024 duelliert, damals war Zverev als Sieger vom Platz gegangen. Beim Vorjahresturnier in Cincinnati war der Spanier bereits in der 2. Runde gescheitert.

