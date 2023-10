Knapper Sieg gegen Salzburg: VSV übernimmt Tabellenführung

Der Villacher SV hat mit einem Sieg im Spitzenspiel die Tabellenführung in der ICE-Eishockeyliga übernommen. Die Kärntner gewannen am Sonntag gegen den bisherigen Spitzenreiter Red Bull Salzburg zu Hause mit 2:1 (1:0,1:0,0:1) und liegen nun vor den punktegleichen Bullen und Fehervar auf Platz eins. Der KAC besiegte die Black Wings Linz mit 3:2 n.V. (0:1,2:0,0:1,1:0).

Salzburg war mit sechs Siegen in Folge und dem besten Saisonstart der Clubgeschichte nach Villach gereist. Nach einem guten Start der Bullen fand der VSV nach zehn Minuten ins Spiel und ging durch Alexander Rauchenwald (16.) in Führung. Ein weiterer Rauchenwald-Treffer wurde nach Videostudium aberkannt (18.), der Treffer von Robert Sabolic kurz nach Wiederbeginn (22.) zählte aber.

Im Schlussabschnitt machten sich die Villacher mit Strafen das Leben schwer und die Salzburger Druck. Doch der Titelverteidiger konnte seinen ehemaligen Torhüter J.P. Lamoureux erst 69 Sekunden vor Schluss durch Peter Schneider bezwingen. Mehr schafften die Salzburger nicht mehr und mussten daher im zwölften Saisonspiel erstmals das Eis ohne Punktezuwachs verlassen. Die Fans des VSV feierten mit Standing Ovations den fünften Erfolg en suite und die Tabellenführung.

Zweiter Auswärtssieg für Linz

In Linz beendete der KAC seine Auswärtsmisere und feierte nach zuletzt vier Auswärtsniederlagen hintereinander den zweiten Saisonsieg in fremden Hallen. Die Klagenfurter schienen zunächst alles unter Kontrolle zu haben, gerieten aber mit den zweiten Linzer Torschuss durch Jakob Mitsch (10.) in Rückstand. Damit riss auch der Fluss im Spiel der Gäste, die den Faden im Mitteldrittel aber wieder fanden und neuerlich dominant auftraten.

Dank Treffer von Jan Mursak (30.) und Johannes Bischofberger (40.) drehten sie auch die Partie. Brodi Stuart (51.) schoss die Partie in die Verlängerung, in der Nik Petersen 20 Sekunden vor Ablauf und starker Vorarbeit von Thomas Hundertpfund das Match entschied. Die Linzer durften sich auch im zehnten Spiel in Serie mit zumindest einem Punkt trösten.

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich in Asiago mit 4:6 geschlagen geben und kassierten damit die fünfte Niederlage hintereinander. Vizemeister HCB Südtirol gewann bei Olimpija Ljubljana mit 4:3 nach Verlängerung.

(APA) / Bild: GEPA