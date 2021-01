Knapper Sieg in Wien: Kapfenberg zieht mit Spitzenreiter Gmunden gleich

via

via Sky Sport Austria

Die Kapfenberg Bulls setzten sich in der Basketball-Superliga beim BC Vienna mit 70:67 (42:39) durch und liegen nun punktegleich mit Spitzenreiter Swans Gmunden an der zweiten Stelle.

Die Oberwart Gunners dürfen indes weiterhin auf das Ticket für die Platzierungsrunde hoffen, an der die Top sechs des Grunddurchgangs teilnehmen. Die Burgenländer feierten am Mittwoch gegen den SKN St. Pölten in einem Kampf auf Biegen und Brechen einen 78:71-(40:36)-Heimerfolg und sind damit als Tabellenachter punktegleich mit dem Sechsten Flyers Wels.

Im Nachzügler-Duell gab Traiskirchen die rote Laterne dank eines Heim-89:78 (54:37) über die Vienna Timberwolves an die Wiener ab.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.