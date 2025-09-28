Dramatische und schließlich erfreuliche Augenblicke für alle Austria-Fans im 347. Wiener Derby: FAK-Mittelfeldspieler Abubakr Barry verschuldet einen Elfmeter, der zum Gegentor führt – und trifft nur Sekunden später für sein Team auf höchst knappe Art!

Der Austria-Profi bringt zunächst Nikolaus Wurmbrand zu Fall, den folgenden Elfmeter verwertet Claudy Mbuyi zum Rapid-1:1 (48.). Doch schon nach Wiederbeginn startet die Austria den nächsten Angriff. Barry schließt ab, während Rapid-Goalie Niklas Hedl den Ball erst knapp hinter der Linie bändigen kann – 2:1 für die Austria (49.)! Zehn Minuten später erhöht Noah Botic sogar auf den 3:1-Zwischenstand für die Veilchen (59.).

Tor – 1:1 Claudy Mbuyi (48./Elfmeter) | SCR-FAK

