Knicks-Duo sorgt mit „Triple-Doubles“ für NBA-Premiere

Josh Hart und Karl-Anthony Towns haben bei den New York Knicks in der NBA für eine Premiere gesorgt.

Beim 128:113 gegen die Dallas Mavericks am Dienstag (Ortszeit) kamen Hart (16 Punkte, zwölf Rebounds, elf Assists) und Towns (26 Zähler, zwölf Rebounds, elf Assists) jeweils auf ein „Triple-Double“. Dies war in der Geschichte der Knicks noch keinen Teamkollegen gelungen.

In Milwaukee herrscht Sorge um Starspieler Damian Lillard. Der 34-Jährige leidet an einer Thrombose im Bein und kann deshalb bis auf Weiteres nicht spielen. Lillard ist der zweite Top-Spieler der Liga nach Victor Wembanyama, der wegen eines tief sitzenden Blutgerinnsels nicht einsatzfähig ist. Lillard hat das Problem in der Wade, bei Wembanyama von den San Antonio Spurs ist die Schulter betroffen.

(APA)

Bild: Imago