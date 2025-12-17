Knicks gewinnen erstmals den NBA-Cup

Die New York Knicks haben erstmals den NBA-Cup gewonnen. Im Finale setzten sich die Knicks um Jalen Brunson am Dienstag (Ortszeit) in Las Vegas gegen die San Antonio Spurs mit 124:113 durch. Brunson verbuchte 25 Punkte und acht Assists, er wurde als „MVP“ (wertvollster Spieler) des Mini-Turniers gewählt. Jeder Knicks-Profi erhielt für den Sieg eine Prämie von 530.933 Dollar.

Die NBA hat den Cup heuer zum dritten Mal ausgetragen. Im ersten Jahr, als die Los Angeles Lakers triumphierten, hieß der Bewerb noch „In-Season Tournament“. Im Vorjahr holte der spätere Champion Oklahoma City Thunder den Titel. Mit Ausnahme des Finales zählen die Partien auch für den Grunddurchgang. Die Halbfinalspiele und das Endspiel wurden in Las Vegas ausgetragen.

(APA) / Bild: Imago