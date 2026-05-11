Knicks nach „Sweep“ in Conference Finals

Die New York Knicks stehen in den NBA-Playoffs nach einem „Sweep“ gegen die Philadelphia 76ers in den Conference Finals.

Das Team aus dem Big Apple gewann in der Nacht auf Montag auch das vierte Spiel der Best-of-seven-Serie und zog dank des deutlichen 144:114 zum zweiten Mal in Folge in die Runde der letzten Vier ein.

Im vergangenen Jahr waren die Knicks dort an den Indiana Pacers gescheitert, nun treffen sie auf den Gewinner der Serie zwischen den Detroit Pistons und den Cleveland Cavaliers. Gegen Philadelphia stellten die Knicks mit 25 Dreipunktewürfen den Playoff-Rekord der NBA ein. Miles McBride war mit 25 Punkten bester Werfer des Teams, Hukporti kam in 16 Minuten Spielzeit auf fünf Zähler.

„Unsere Jungs haben versucht, mit ihrer Liebe zum Detail, ihrer Energie und ihrem Einsatz das Spiel auf ein neues Niveau zu heben“, schwärmte Knicks-Coach Mike Brown: „Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass wir derzeit ziemlich guten Basketball spielen“. Man wolle nun „ein Spiel nach dem anderen“ angehen, sagte Starspieler Jalen Brunson: „Ich denke, wir haben noch viel Arbeit vor uns“.

Den Minnesota Timberwolves gelang in der Serie gegen die San Antonio Spurs derweil der 2:2-Ausgleich. Angeführt von Topstar Anthony Edwards, der 36 Punkte erzielte, gewannen die Timberwolves das vierte Spiel mit 114:109. Spurs-Star Victor Wembanyama war bereits im zweiten Viertel wegen eines Ellbogenschlags gegen Minnesotas Naz Reid des Feldes verwiesen worden.

(SID) / Artikelbild: Imago