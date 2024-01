Knicks starten mit Sieg in das neue Jahr

Die New York Knicks sind in der NBA mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gewannen die Knicks zu Hause gegen die Minnesota Timberwolves mit 112:106. Im 33. Saisonspiel war es der 18. Sieg für das Team aus dem „Big Apple“.

In der Eastern Conference steht New York auf Rang acht und hat damit weiterhin gute Aussichten auf eine Teilnahme an den Play-offs. Bester Werfer der Begegnung war Julius Randle mit 39 Punkten.

(SID) / Bild: Imago