via

via Sky Sport Austria

Rapid-Torhüter Paul Gartler zog sich beim Training am Donnerstag eine Knieverletzung zu.

Nach MR-Untersuchungen wurde der seit heute 26-jährige Steirer bereits am Freitag von Teamarzt Dr. Lukas Brandner im Rudolfinerhaus Wien am Meniskus operiert. Der vielfache ÖFB-U21-Teamtorhüter, der bislang in 45 Pflichtspielen bei der grün-weißen Profimannschaft zum Einsatz kam, wird verletzungsbedingt somit mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

(SK Rapid)/Bild: GEPA