Knieprobleme: Arnautovic lässt ÖFB-Teamtraining erneut aus
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat das Montag-Training in Santa Barbara fast vollzählig absolviert.
Nur Marko Arnautovic fehlte wegen leichter Knieprobleme, der ÖFB-Rekordspieler sollte spätestens am Mittwoch wieder voll einsteigen können. Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer, Florian Grillitsch und David Alaba, die am Sonntag noch geschont worden waren, bestritten die Montag-Einheit. Alaba nahm damit erstmals seit 31. Mai wieder an einem Teamtraining teil.
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(APA).
Beitragsbild: GEPA.