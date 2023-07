Knieprobleme: Suarez verlässt Gremio Porto Alegre mit Saisonenede

Uruguays Rekordtorschütze Luis Suárez verlässt den brasilianischen Club Gremio Porto Alegre nach dieser Saison wieder.

„Ich habe mich körperlich stark genug gefühlt, um zwei Jahre zu bleiben“, sagte der 36-Jährige bei einer Pressekonferenz, wie das Sportportal „Globoesporte“ am Samstag berichtete. Aber er müsse ehrlich sein mit sich, mit seinem Körper, mit dem Club. Er könne wegen der Intensität des brasilianischen Fußballs „nicht das bringen, was man von mir erwartet.“

Um die sportliche Zukunft des Stürmers, der unter chronischen Knieschmerzen leidet, hatte es in den vergangenen Wochen Spekulationen gegeben. Unter anderem stand ein Wechsel zum MLS-Club Inter Miami, dem ein Transfer-Coup mit Lionel Messi gelungen war, im Raum. Messi, Suárez und Neymar hatten beim FC Barcelona bereits ein erfolgreiches Offensiv-Trio gebildet.

Suárez war erst im Sommer nach 16 Jahren in Europas Top-Ligen in seine Heimat zurückgekehrt und hatte sich dort Nacional de Montevideo angeschlossen. Bei seinem Jugendclub hatte sich Suárez für die Weltmeisterschaft in Form bringen wollen. In Katar schied der frühere Star von Atlético Madrid, Barcelona und Liverpool mit Uruguay aber bereits nach der Gruppenphase aus.

2014-WM-Torschützenkönig James wechselt zu Sao Paulo

Die Welttournee des einstigen WM-Torschützenkönigs James Rodriguez geht weiter: Der zuletzt vereinslose Kolumbianer hat einen Zwei-Jahres-Vertrag beim brasilianischen Traditions-Erstligisten FC Sao Paulo unterschrieben. Der 32-Jährige macht damit seit seinem Abschied aus der Heimat als Teenager im neunten Land Station.

James war von 2017 bis 2019 von Real Madrid, das einst 75 Millionen Euro für den Offensivspieler an AS Monaco zahlte, an den FC Bayern ausgeliehen worden. Die Münchner verzichteten allerdings auf einen Kauf, obwohl James (43 Bundesliga-Spiele/14 Tore, 15 Vorlagen) vor allem unter Trainer Jupp Heynckes stark spielte.

Zuvor hatte der Star der WM 2014 in Argentinien (CA Banfield) und Portugal (FC Porto) gespielt. Nach seinem Engagement in München folgten Stationen in England (FC Everton), Katar (Al-Rayyan) und Griechenland (Olympiakos Piräus). Die Erwartungen erfüllte er dabei nur selten.

