Knieverletzung bestätigt: Das ist die Diagnose für Kalajdzic

Eintracht Frankfurt hat am Montagnachmittag die Diagnose zur Knieverletzung von ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic bekanntgegeben.

Der 26-jährige Wiener zog sich im Bundesligaspiel beim SC Freiburg eine Ruptur des Kreuz- und Außenbandes im rechten Knie zu. Kalajdzic blieb in der Anfangsphase ohne Gegnereinwirkung am Rasen hängen und musste ausgewechselt werden. Es ist bereits die vierte schwere Knieverletzung in der Karriere des Stürmers.

Kalajdzic fällt damit laut der Eintracht auf unbestimmte Zeit aus.

Artikelbild: Imago