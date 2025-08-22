Knieverletzung! Nächster defensiver Ausfall bei der Austria

Bei Lee Kang Hee wurde eine Teilruptur des Innenbands im linken Knie festgestellt. Das gibt die Wiener Austria am Freitag bekannt.

Damit wird der Neuzugang den Veilchen mehrere Wochen fehlen. Die Diagnose ergab eine MRT-Untersuchung in der Privatklinik Döbling.

Nach Aleksandar Dragovic ist Lee der nächste Ausfall in der Austria-Defensive, die einen bisher schwierigen Start in die Saison hatte. Der Austria-Routinier könnte jedoch für das kommende Heimspiel wieder einsatzbereit sein – in seiner Instagram-Story spricht er über seine 10-tägige „Blitzheilung“.

Austria Wien trifft am Sonntag (ab 16:30 Uhr live bei Sky – streame mit Sky X!) in der 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den TSV Hartberg.

(Red.) / Bild: GEPA