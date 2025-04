Knieverletzung! Rapid-Profi fällt monatelang aus

Der SK Rapid gibt einen Tag nach dem 2:0-Sieg gegen die Austria im Wiener Derby eine schlechte Nachricht bekannt.

Wie eine MR-Untersuchung am Wochenende bestätigte, zog sich Mittelfeldspieler Tobias Børkeeiet am vergangenen Donnerstag beim 1:0-Auswärtssieg in Stockholm bei Djurgården eine Knorpelverletzung im Knie zu.

Der 25-jährige norwegische Mittelfeldspieler wird in den kommenden Tagen operiert und mehrere Monate ausfallen.

Børkeeiet wechselte im August 2024 von Rosenborg nach Hütteldorf. Für die Mannschaft von Trainer Robert Klauß absolvierte er bisher 13 Pflichtspiele.

