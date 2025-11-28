Knöchelbruch! Vorzeitiges Saisonaus für Austria-Stürmer

Bittere Nachrichten aus dem Trainingsbetrieb der Wiener Austria: Stürmer Noah Botić hat sich am Mittwoch schwer verletzt.

Bei ihm wurden ein Knöchelbruch sowie Risse der Syndesmose und des Innenbandes festgestellt. Die voraussichtliche Ausfallzeit liegt bei sechs bis neun Monaten, eine Operation ist für die kommende Woche geplant.

Der 23-jährige Australier, der seit Sommer für die Wiener Austria im Einsatz ist, absolvierte bisher 18 Pflichtspiele für die Favoritner. In diesen Partien erzielte er vier Treffer und steuerte zudem zwei Assists bei.

(Red.) / Bild: GEPA