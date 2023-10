Knöchelprobleme! Wöber für ÖFB-Länderspieldoppel fraglich

Dem österreichischen Fußball-Teamchef Ralf Rangnick droht für die beiden EM-Qualifikationsspielen am 13. Oktober in Wien gegen Belgien und am 16. Oktober in Baku gegen Aserbaidschan möglicherweise ein weiterer Ausfall. Maximilian Wöber erhielt am Samstag beim Sieg mit Gladbach über Bochum einen Schlag auf den Knöchel und konnte seither bis einschließlich Mittwoch nicht trainieren. Laut Trainer Gerardo Seoane ist Wöbers Einsatz am Freitag im Liga-Match gegen Mainz offen.

Rangnick muss im anstehenden EM-Quali-Doppel definitiv auf Marko Arnautovic, Karim Onisiwo und Phillipp Mwene verzichten. Zudem sind David Alaba, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch und Stefan Posch äußerst fraglich.

