Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im Jahresendspurt auf Offensivspieler Antonio Nusa verzichten.

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hat der Norweger im Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag (6:0 – zu den VIDEO-Highlights) eine Syndesmoseverletzung im linken Sprunggelenk erlitten. Laut Vereinsangaben fehlt der 20-Jährige „voraussichtlich bis zum Jahresende“ und steht RB damit am Freitag (ab 19:30 – streame das Spiel mit Sky X live!) bei Union Berlin und am 20. Dezember gegen Bayer Leverkusen nicht zur Verfügung.

(SID) / Bild: Imago