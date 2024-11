Knöchelverletzung: Reals Tchouameni fehlt wochenlang

Champions-League-Sieger Real Madrid muss wochenlang auf Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni verzichten. Der 24 Jahre alte Franzose zog sich bei der 1:3-Niederlage in der Königsklasse gegen den AC Mailand am Dienstag eine Knöchelverletzung zu, wie der spanische Fußball-Meister am Mittwoch mitteilte. Tchouameni war zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden.

Durch die Verletzung verpasst der französische Nationalspieler höchstwahrscheinlich die Länderspiele in der Nations League gegen Israel und Italien Mitte November sowie den Champions-League-Kracher der Königlichen beim FC Liverpool in drei Wochen.

(SID)/Beitragsbild: Imago