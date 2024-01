Kobald mit Treffer bei Karlsruher-Heimsieg

Christoph Kobald hat am Freitag über sein erstes Saisontor in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga jubeln dürfen. Der 26-jährige Innenverteidiger traf beim 2:1-Heimsieg des Karlsruher SC gegen den VfL Osnabrück schon in der 4. Minute via Abstauber infolge einer Ecke zum 1:0. Kobald spielte das erste Mal in der laufenden Saison durch, nachdem er im Herbst verletzungsbedingt nur zu zwei Kurzeinsätzen gekommen war. Der KSC kletterte vorerst in der Tabelle auf Rang neun.

Tabellenführer Holstein Kiel startete ohne den verletzten Benedikt Pichler mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den Vorletzten Eintracht Braunschweig bitter ins Jahr 2024.

(APA)/Bild: Imago