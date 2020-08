Kobe Bryant bekommt offiziellen Gedenktag im Orange County

Basketball-Ikone Kobe Bryant wird sieben Monate nach seinem Tod von Orange County mit einem eigenen Tag geehrt. Der 24. August gilt nach einem am Mittwoch gefassten Beschluss, über den die “Los Angeles Times” berichtete, in dem Bezirk südlich von Los Angeles zukünftig als “Kobe Bryant Day”.

In seiner Zeit bei den Los Angeles Lakers trug Bryant die Rückennummern 8 und 24. Er war mit acht weiteren Menschen im Jänner bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Mit seiner Familie lebte er in Newport Beach in Orange County. Er wäre am 23. August 42 Jahre alt geworden.

(APA/dpa)

Artikelbild: Getty