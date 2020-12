Kobras: “Wenn wir so weitermachen, dann spielen wir nächstes Jahr in der 2. Liga”

via

via Sky Sport Austria

Rückschlag nach einem kurzen Aufschwung: Der SCR Altach muss nach dem Sieg in der Vorwoche wieder eine Niederlage hinnehmen. Für Torhüter Martin Kobras war die Pleite in Hartberg beinahe das Spiegelbild eines schwachen Herbstes.

“Ich denke, [es war] ein Spiel, dass du nicht verlieren musst. Es ist uns momentan nicht vergönnt, dass wir was Zählbares mitnehmen”, sagt der Altach-Schlussmann. Änderungen im Winter seien beim Liga-Vorletzten demnach unumgänglich: “Es muss sich im Winter einiges ändern. Wenn wir so weitermachen, dann spielen wir nächstes Jahr in der 2. Liga.”