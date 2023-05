Köck über Silberberger: „Kein Problem, dass er da emotional ist“

via

Mit einem Sieg gegen die SV Ried könnte die WSG Tirol trotz zuletzt durchwachsenen Leistungen den Ligaverbleib fixieren. Vor dem Duell gegen die abstiegsgefährdeten Innviertler (JETZT LIVE und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X Traumpass live streamen) spricht Manager Stefan Köck über die schwierige Situation und stellt sich gleichzeitig hinter Coach Thomas Silberberger.

„Er ist ein sehr emotionaler Typ. Er sagt das raus, was er sich denkt. Das finde ich auch gut so. Ich habe kein Problem, dass er da emotional ist“, stärkt der WSG-Funktionär dem Betreuer trotz dessen Kritik den Rücken.

Auch den jüngsten 0:5-Rückschlag in der 28. Runde will Köck gemeinsam ausmerzen: „Es ist Teil des Sports. Dass es nachher nicht leicht wird, wenn man den sechsten Platz nicht schafft, das habe ich vorausgesagt. Dann kommen Sachen dazu wie Verletzungen. Aber man schaut voraus, man hat alles selbst in der Hand. Es gibt noch Vereine, die die Situation, die wir haben, gerne annehmen würden.“

