Köhn: „Mentalität war überragend“

via Sky Sport Austria

Der FC Salzburg hat das Tor zum Achtelfinale der Europa League mit einem Heimsieg gegen AS Roma weit aufgestoßen. Dank eines Treffers von Nicolas Capaldo in der 88. Minute gewann Österreichs Meister das erste Duell des Play-offs mit dem italienischen Spitzenclub AS Roma mit 1:0. Zweiter Matchwinner der Salzburger war Torhüter Philipp Köhn, der mit zwei starken Paraden das Remis bis ins Finish festgehalten hatte.

„Extrem cooles Gefühl. Das haben wir uns heute verdient und am Ende das 1:0 überragend über die Runden gebracht“, erklärte der Torhüter und fügte an: „Mentalität war überragend. Wir haben das super verteidigt. Zweite Halbzeit war ein bisschen der Akku leer, das hat man gemerkt. Wir haben aber trotzdem alles reingeworfen und auch vorne den Treffer gemacht.“

Highlights: FC Salzburg – AS Roma 1:0