Köhn über Havertz-Traumtor: „Das Tor macht er nicht jeden Tag“

Der FC Salzburg hat in der laufenden Champions League die erste Niederlage kassiert. Chelsea setzte sich mit 2:1 durch und buchte damit schon vor dem letzten Spieltag das Achtelfinal-Ticket. Für die „Blues“ traf Mateo Kovacic in der ersten Spielhälfte, nach Salzburgs Ausgleich durch Junior Adamu war Kai Havertz (64.) per Traumtor noch einmal für den Premier-League-Club zur Stelle.

„Am Ende hat sich dann die Qualität durchgesetzt. Das Tor macht er (Havertz) nicht jeden Tag, da muss man gratulieren. Am Ende ärgerlich, wir hätten gerne den Punkt mitgenommen„, sagte Salzburgs starker Torwart, Philipp Köhn, im Sky-Interview.

Analyse: Köhn rettet Salzburg mit vollem Einsatz

Havertz mit dem Traumtor zum 1:2

„Wir haben uns so eine super Ausgangslage verschaffen, das macht das heutige Spiel nicht kaputt. San Siro, da träumt jeder davon. Wir haben jetzt noch so ein cooles Finale, was gibt es besseres?“„, sagte Köhn über das entscheidende Spiel um den Aufstieg in der kommenden Woche beim AC Milan

Okafor: „Jetzt müssen wir in Mailand gewinnen“