In der zweiten Runde im DFB-Pokal erwartet der 1. FC Köln den FC Bayern!

Der Titelverteidiger VfB Stuttgart muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts beim FSV Mainz 05 antreten. Der einzige noch im Wettbewerb verbliebene Regionalligist FV Illertissen trifft auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Bereits in der ersten Runde hatte Illertissen einen Zweitligisten aus dem Wettbewerb geworfen – im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Nürnberg.

Alle Spiele sind heute und morgen LIVE bei Sky sowie mit Sky Stream zu sehen!

Die zweite Runde ist für den 28. und 29. Oktober terminiert. An beiden Tagen werden jeweils acht Spiele ausgetragen. Das Finale steigt am 23. Mai im Berliner Olympiastadion.

Das sind die Mittwochspiele in der zweiten DFB-Pokal-Runde – LIVE bei Sky:

Mittwoch:

18 Uhr: FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart

18 Uhr: FV Illertissen – 1. FC Magdeburg

18 Uhr: SC Paderborn – Bayer 04 Leverkusen

18 Uhr: Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern

20:45 Uhr: 1. FC Köln – FC Bayern München

20:45 Uhr: SV Darmstadt 98 – FC Schalke 04

20:45 Uhr: Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg

20:45 Uhr: Union Berlin – Arminia Bielefeld

(SID/skysport.de/Red.) / Bild: Imago