Köln gewinnt rheinisches Duell in Leverkusen – Ljubicic mit Assist

Dejan Ljubicic hat am Sonntag einen großen Anteil am 1:0-Erfolg des 1. FC Köln bei Bayer Leverkusen in der deutschen Fußball-Bundesliga gehabt. Der Ex-Rapidler bereitete kurz nach seiner Einwechslung den spielentscheidenden Treffer von Kingsley Schindler in der 67. Minute mit einer idealen Hereingabe vor. Beide Akteure waren erst in der 64. Minute aufs Feld gekommen. Florian Kainz stand hingegen bei den Siegern in der Startformation, Louis Schaub bekam keine Einsatzminuten.

Der Erfolg im Nachbarschaftsduell war ein schmeichelhafter, da die einmal mehr ohne Julian Baumgartlinger angetretene Werkself mehr vom Spiel hatte. Leverkusen verabsäumte es, den dritten Tabellenplatz zu festigen und kassierte die zweite Niederlage in Folge nach dem 2:3 in der Europa League bei Atalanta Bergamo am Donnerstag und ist nun drei Pflichtspiele sieglos. Zudem gab es durch eine wohl schwere Knieverletzung von Florian Wirtz weitere schlechte Nachrichten.

Die auf Rang sieben vorgestoßenen Kölner haben nur noch sechs Zähler Rückstand auf Bayer.

(APA)

Artikelbild: Imago