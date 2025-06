Köln-Leihgabe bleibt bei Blau-Weiß Linz

Der FC Blau-Weiß Linz zieht die Option für eine Verlängerung der Leihe von Defensivmann Elias Bakatukanda.

Damit wird der Kölner auch in der Saison 2025/26 für die Linzer am Platz stehen. Der 21-Jährige kam im Winter 2025 leihweise vom 1. FC Köln nach Linz, absolvierte zwölf Pflichtspiele und erzielte ein Tor.

„Es freut uns sehr, dass Elias eine weitere Saison für den FC Blau-Weiß Linz auflaufen wird. In den letzten Monaten konnte er sich, trotz kurzer Eingewöhnungszeit, bereits sehr gut einbringen und sowohl unsere Abläufe als auch unseren Spielstil kennenlernen. Wir sind überzeugt davon, dass noch jede Menge Potenzial in ihm steckt und er dieses in den nächsten Wochen der Vorbereitung noch mehr ausschöpfen kann, als es in der kurzen Zeit im Winter der Fall war“, erklärt SportdirektorChristoph Schößwendter auf der Vereinshomepage der Linzer.

(APA) / Artikelbild: GEPA