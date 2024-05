Köln trennt sich von Abstiegstrainer Schultz

Der 1. FC Köln und Cheftrainer Timo Schultz gehen nach dem siebten Abstieg des Traditionsvereins aus der Fußball-Bundesliga getrennte Wege.

Der auslaufende Vertrag mit dem 46-Jährigen werde „einvernehmlich“ nicht verlängert, teilte der Klub am Montag mit. Mit Schultz verlassen auch die langjährigen Co-Trainer Andre Pawlak und Kevin McKenna den Verein. Die Suche nach einem Trainerstab solle bis zum Vorbereitungsstart am 24. Juni abgeschlossen sein, teilte der FC mit.

Schultz hatte im Januar 2024 als Nachfolger von Steffen Baumgart die Position des Cheftrainers angetreten und die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz übernommen. Trotz einer deutlichen Leistungsstabilisierung konnte das Ziel Klassenerhalt unter der Verantwortung von Timo Schultz jedoch nicht erreicht werden.

Timo Schultz sagt: „Nach ausführlicher Analyse der Rückrunde sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit nicht über den Sommer hinaus zu verlängern. Da wir unser großes Ziel – den Klassenerhalt – nicht erreicht haben, bin ich der Meinung, dass es konsequent und richtig ist, dass jemand anderes einen Neuanfang startet. Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Menschen bedanken, die mich in der Zeit beim FC und in der Stadt Köln unterstützt haben. Dem FC wünsche ich viel Erfolg in der kommenden Saison.“

ℹ️ Der 1. FC Köln wird mit neuen Verantwortlichen im Trainerteam in die Saison 2024/2025 starten. Der FC und Timo Schultz haben sich darauf verständigt, den auslaufenden Arbeitsvertrag nicht zu verlängern. Auch André Pawlak und Kevin McKenna verlassen den Verein.

___#effzeh pic.twitter.com/0Pu1VYoiap — 1. FC Köln (@fckoeln) May 27, 2024

(SID/1. FC Köln) / Bild: Imago