Köln verpasst Sieg im Abstiegskampf

Der 1. FC Köln hat mit den beiden ÖFB-Legionären Florian Kainz und Dejan Ljubicic einen Punkt im Abstiegskampf der deutschen Bundesliga erkämpft.

Am Ostersonntag kamen die Kölner zu einem 1:1 (1:1) beim FC Augsburg, der zuvor vier Spiele in Serie gewonnen hatte. Ljubicic spielte in Augsburg durch, Kainz wurde in der 66. Minute ausgewechselt. Der „Effzeh“ hat nach der 27. Runde als Tabellen-17. weiter einen Punkt Rückstand auf Mainz 05 auf dem Relegationsplatz.

Arne Maier hatte die Gastgeber vor 30.660 Zuschauern in der 18. Minute in Führung gebracht, Davie Selke (33.) gelang noch vor der Pause nach einem Konterangriff der Ausgleich. Für die Kölner von Trainer Timo Schultz war es das siebente Ligaspiel in Serie ohne Sieg.

(APA/Red.)

Bild: Imago