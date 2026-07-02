Köln verpflichtet ehemaligen WAC-Abwehrspieler Lochoshvili

Der 1. FC Köln hat Innenverteidiger Luka Lochoshvili verpflichtet.

Der 28 Jahre alte georgische Nationalspieler wechselt vom deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg zu den Rheinländern und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2029. Laut kicker-Informationen soll Nürnberg eine Ablöse im Bereich von vier bis fünf Millionen Euro erhalten.

Lochoshvili erklärte: „Als Fußballer möchte man immer so hoch wie möglich spielen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich beim 1. FC Köln in der Bundesliga meinen nächsten Schritt gehen kann.“

Lochoshvili absolvierte in der vergangenen Saison 33 Zweitligaspiele für die Nürnberger und erzielte dabei fünf Tore. Von 2020 bis 2022 verteidigte der Georgier für den Wolfsberger AC.