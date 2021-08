Koeman: Barca kann ohne Messi “im Kollektiv besser sein”

Mit einem 4:2 gegen Real Sociedad San Sebastian ist der FC Barcelona vergangenes Wochenende in die Ära nach Lionel Messi gestartet. Nach dem Abgang des Superstars hat Barca im Kollektiv und mit intensiverem Pressing überzeugt und will die neue Stärke auch am Samstag bei Athletic Bilbao zeigen. David Alaba und Real Madrid treffen in Valencia auf Levante, Meister Atletico Madrid empfängt Elche.

Ohne den langjährigen Kapitän forcierte Barcelona zum Saisonbeginn andere Tugenden. Die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman presste mit allen Spielern und als Einheit. “Ich würde immer bevorzugen, Messi im Team zu haben, weil er Spiele allein entscheiden kann. Aber wir können im Kollektiv besser sein”, erklärte Koeman, der die erste Hälfte gegen Real Sociedad als die beste von Barcelona seit Jahren einstufte.

Sein Gegenüber Imanol Alguacil bestätigte die neue Barca-Stärke. “Es ist beinahe die selbe Mannschaft, aber jetzt pressen sie mit zehn Mann. Wenn sie das noch verbessern, sind sie auch ohne Messi fähig, Großes zu erreichen”, meinte der Sociedad-Coach.

Koeman wird in Bilbao wohl wieder auf den Dreimann-Sturm Memphis Depay, Antoine Griezmann und den zweifachen Torschützen Martin Braithwaite setzen. Österreichs Talent Yusuf Demir wird wieder auf der Ersatzbank erwartet.

Alaba, der bei seinem Debüt im Trikot der Königlichen überzeugt hat, verteidigt mit Real die Tabellenführung in Valencia. Da das Santiago Bernabeu Stadion renoviert wird, absolviert der Rekordmeister die ersten drei Runden auswärts.

(APA/Reuters)

Artikelbild: Imago