Max Verstappen hat in der Formel 1 zurück auf die Siegerstraße gefunden. Auch die Presse feierte die Leistung des 27-Jährigen.

Der Niederländer feierte am Sonntag einen prestigeträchtigen Triumph auf der Hochgeschwindigkeitsbahn in Monza von der Pole Position aus. Die Pressestimmen nach dem Gr0ßen Preis von Italien.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Verstappen, König in Monza! Vor einer Rekordzahl von 369.000 Zuschauern feiert Verstappen einen perfekten Tag. Ferrari kapituliert, Leclerc kämpft vergebens und muss sich mit dem vierten Platz begnügen. Die Durststrecke für das Team aus Maranello hält an.“

Corriere dello Sport: „Verstappen reitet die rote Welle, Super-Max in Höchstform demütigt McLaren. Verstappen beweist wieder einmal, ein Phänomen zu sein.“

Tuttosport: „Super-Max erweist sich einmal mehr als Spezialist bei unglaublichen Leistungen. Mit ihm fliegt Red Bull zum Sieg. Es ist schade, dass sich das Team in der Zeit nach Adrian Newey und nach der Trennung von Christian Horner etwas verloren hat. Mit einem zuverlässigeren Auto wäre die WM heute noch offen“.

La Repubblica: „Leclercs Mut genügt nicht, Monza bleibt für Ferrari verwunschen. Der Monegasse kämpft, aber seine Waffen sind nie wirklich gefährlich. Das Team aus Maranello muss sich mit dem vierten Platz und mit einer verpassten Chance in einer durchaus schwierigen Saison begnügen“.

Corriere della Sera: „Super-Max erteilt Ferrari eine Lehre. Verstappen legt eine Show in Monza hin. Sein Meisterwerk ist kein Zufall, sondern entsteht aus dem Desaster des vergangenen Jahres, als Red Bull in Monza eine schwere Blamage erlitten hatte. In Monza feiert Verstappen seine Wiederauferstehung. Er zeigt, dass er alles andere als geschlagen ist.“

La Stampa: „Ferrari muss den Soldaten Leclerc retten. Er schafft es nicht, mit Resignation Ferraris Misere zu akzeptieren. Die Liste von Ferraris Fehlern ist zu lang. Diese Saison ist für Maranello zu vergessen“.

NIEDERLANDE

Telegraaf: „Moral-Push bei Max Verstappen und Red Bull nach einem überzeugenden Sieg in Monza. Max Verstappen erzielte beim Großen Preis von Italien einen großartigen Triumph. Lando Norris und Oscar Piastri kamen dem Niederländer nicht nahe.“

AD: „Mit einer Galavorstellung hat ein dominanter Max Verstappen in Monza sein drittes Rennen des Jahres gewonnen. Der viermalige Weltmeister war das ganze Wochenende über angenehm überrascht von den Leistungen seines Red Bull und zeigte sich zur Abwechslung auch am Sonntag besser als die McLaren“.

ENGLAND

Daily Mail: „Die Rennpolitik des McLaren-Teams sorgt beim Großen Preis von Italien für Kontroversen, als Oscar Piastri gezwungen wird, den zweiten Platz für seinen Teamkollegen und WM-Rivalen Lando Norris aufzugeben – aber es ist Max Verstappen der in Monza auf dem Podium ganz oben steht.“

Guardian: „Max Verstappen sicherte sich mit einem dominanten Rennen in Monza für Red Bull den Sieg beim Großen Preis von Italien. Doch als der Weltmeister die Ziellinie überquerte, spielte sich hinter ihm erneut das interne Psychodrama bei McLaren ab, und das theatralische Kopf-an-Kopf-Rennen wurde im Kolosseum des Motorsports mit einiger Verachtung zur Kenntnis genommen.“

The Independent: „Lando Norris‘ Weltmeisterschaftsambitionen wurden von seinem McLaren-Team umstritten am Leben erhalten, obwohl ein schlechter Boxenstopp drohte, dem britischen Fahrer einen weiteren Titelrückschlag zuzufügen. Oscar Piastri folgt umstrittenem McLaren-Befehl, während Max Verstappen in Monza gewinnt.“König in Monza

(SID) / Bild: Imago