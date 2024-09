Das komplette Rennwochenende ab Donnerstagnachmittag live, die Vorberichte am Sonntag ab 12:30 Uhr live auf Sky Sport F1

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sascha Roos und Sky-Experte Ralf Schumacher kommentieren, Sky Experte Timo Glock und Moderator Peter Hardenacke berichten von der Strecke

Für ein besonderes Rennerlebnis: Der Sonntag in UHD/HDR sowie zahlreiche zusätzliche Perspektiven wie On-Board-Kameras, „Pitlane Channel“, „Data Channel“ und „Driver Tracker“

Mika Häkkinen und David Coulthard – so hießen die Fahrer, als McLaren 1998 letztmals Konstrukteursweltmeister wurde. Mit dem Sieg von Oscar Piastri sowie der Aufholjagd von Lando Norris in Baku übernahm das Team die Führung in der Konstrukteurswertung 2024 und ist dem neunten Titel der Team-Geschichte so nah wie lange nicht mehr.

Auf der anderen Seite stehen Max Verstappen und Red Bull, deren Dominanz der letzten Jahre gebrochen ist. Zwar liegt der Dreifach-Weltmeister aus den Niederlande noch immer 59 Punkte vor dem engsten Verfolger Lando Norris, doch der Trend der letzten Wochen und Monate spricht ganz klar gegen den Titelverteidiger. Nach sieben Siegen aus den ersten zehn Saisonrennen warten Fahrer und Team seit mittlerweile sieben Rennen auf den nächsten Triumph und konnten in diesem Zeitraum nur zwei Mal auf das Podium fahren. Ob dieser Abwärtstrend sich auch in Singapur fortsetzt, erfahren die Fans am Wochenende live bei Sky.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ live dabei. Ab Freitag können Motorsportfreunde dann ab dem 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz am Sonntag alles live auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke berichtet gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock von der Strecke. Sky Experte Ralf Schumacher und Sascha Roos kommentieren alle Sessions im Stadtstaat live kommentiert. Zusätzlich wird das Nachtrennen am Sonntag auch live in UHD/HDR angeboten.

Der Grand Prix von Singapur auf Sky Sport F1:

Donnerstag:

16:30 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 Uhr: Pressekonferenz Fahrer

Freitag:

11:15 Uhr: 1. Freies Training

13:40 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

14:45 Uhr: 2. Freies Training

Samstag:

11:15 Uhr: 3. Freies Training

14:30 Uhr: Qualifying

16:30 Uhr: Pressekonferenz Qualifying

Sonntag:

12:30 Uhr: Vorberichte

13:55 Uhr: Rennen

15:45 Uhr: Analysen & Interviews

16:30 Uhr: Pressekonferenz

17:00 Uhr: Ted’s Notebook: GP Singapur

Beitragsbild: Imago.