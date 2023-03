„Können Salzburg aktiv bedrohen“ – Sky-Experte Janko sieht großes Potenzial bei Sturm

via

via Sky Sport Austria

In der 183. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis plaudern Kommentator Otto Rosenauer, Moderator Martin Konrad sowie die beiden Sky Experten Alfred Tatar & Marc Janko über den absolvierten Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga und das ÖFB-Team.

Die Vorfreude auf die nächsten Wochen ist bei Marc Janko groß. Er sieht großes Potenzial beim SK Sturm Graz dem Meister Red Bull Salzburg unangenehm zu werden. Die Grazer machen für den Sky-Experten einen stabilen Eindruck und haben einem klaren Plan am Feld: „Insgesamt freue ich mich extrem auf die nächsten Wochen, weil ich es Sturm erstmalig seit etlichen Jahren wirklich zutraue, Salzburg aktiv bedrohen zu können. Sie machen heuer einfach einen sehr stabilen Eindruck auf dem Feld, der die Jahre davor so nicht zu sehen war“, so Janko.

Bild: GEPA