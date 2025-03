„Können sie packen“ – Österreich will Deutschland in EM-Quali ärgern

Mit einem Kracher-Doppel gegen Deutschland setzen Österreichs Handball-Männer am Donnerstag in Wien (18.00 Uhr) und am Samstag in Hannover (16.00) die Qualifikation für die EM 2026 fort. Ehrfürchtiger Respekt vor der DHB-Auswahl ist spätestens seit dem Remis bei der EM 2024 nicht mehr angebracht, die Hoffnungen auf einen Punktezugewinn durchaus berechtigt. „Wir wissen, dass wir sie an einem guten Tag packen können“, meinte Regisseur Lukas Hutecek.

In der umgebauten Eishalle von Kagran kann Rot-Weiß-Rot vor erwarteten rund 6.000 Zuschauern befreit aufspielen – auch wenn Kapitän Mykola Bilyk nach wie vor verletzt ausfällt. Punkte sind gegen den Tabellenführer (4) nicht Pflicht, der aktuelle zweite Platz würde Österreich (3) ebenfalls für die Endrunde reichen. Selbst die vier besten Dritten der acht Gruppen lösen das Ticket. Hinter Rot-Weiß-Rot rangieren aktuell die Schweiz (1) und die Türkei (0). Sie sind zum Qualiabschluss im Mai noch einmal die Gegner.

Pajovic auf Abschiedstour: „Tut schon ein bisschen weh“

Die kommenden vier Spiele werden auch zur Abschiedstour für Teamchef Ales Pajovic. Der heuerte im Februar bei Flensburg-Handewitt an und widmet sich ab Sommer exklusiv dem deutschen Spitzenclub – nach beispiellos erfolgreichen sechs rot-weiß-roten Jahren mit zwei achten EM-Plätzen. Eine gewisse Wehmut werde sich dann wohl im Mai einstellen. „Das wird bei den letzten Spielen kommen. Wir sind schon lange zusammen. Es tut schon ein bisschen weh, wenn man dann weiß, dass es im Mai vorbei ist.“

In die Amtszeit des Slowenen, bei dessen Nachfolgersuche sich der ÖHB nicht übereilen möchte, fällt u.a. das 22:22 gegen den deutschen EM-Gastgeber im Jänner 2024. Mit dem Remis war die DHB-Auswahl eigentlich noch gut bedient. „Österreich hat uns im vergangenen Jahr zweimal extrem gefordert“, erinnerte sich jüngst auch Deutschlands Coach Alfred Gislason. Nur zwei Monate nach der EM mussten sich Hutecek und Co. in der Olympia-Quali, neuerlich in Deutschland, knapp 31:34 geschlagen geben. Und das, „obwohl wir gar nicht so eine gute Partie gespielt haben“, wie Flügel Sebastian Frimmel anmerkte. Die Schlussfolgerung scheint logisch: „Es ist unser Anspruch, mit ihnen mitzuspielen und vielleicht einmal zu überraschen.“

DHB-Kapitän Golla erwartet „hammerharte Aufgaben“

Johannes Golla, Kapitän der Deutschen, bei denen die Erwartungshaltung wie immer hoch ist, prognostizierte dementsprechend „zwei hammerharte Aufgaben“. Für den Kreisläufer kommt es zum Duell mit seinem aktuellen Vereinscoach, den er in wenigen Wochen schon schätzen gelernt hat. „Er ist menschlich sehr, sehr offen und legt bei einer Mannschaft nicht nur Wert auf das Sportliche“, beschrieb Golla den 45-jährigen Pajovic, der mit dieser Philosophie in Österreich eine verschworene Einheit formte.

Bei der WM im vergangenen Jänner kompensierte man so auch die schwerwiegenden Ausfälle von Bilyk, Boris Zivkovic und Janko Bozovic gut, zumindest Letzterer ist am Donnerstag wieder an Bord und soll für die bei der WM vermissten „leichten“ Tore aus dem Rückraum sorgen. Sofern Weltklassetormann Andreas Wolff das zulässt.

(APA)

Bild: GEPA