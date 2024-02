Körper beendet seine Karriere im Hockey-Nationalteam

Mit Michael Körper hat sich am Sonntagnachmittag einer der größten Hockeyspieler Österreichs offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Dass Michael Körper zuvor noch mit seinem HTHC in der ausverkauften Arminen-Halle den WEMPE EuroHockey Indoor Club Cup gewinnt, dabei den entscheidenden Penalty verwandelt und als bester Torschütze geehrt wird, unterstreicht einmal mehr, was für ein Ausnahmetalent Michael Körper noch immer ist.

Seine Vita könnte nicht beeindruckender sein: 12 Medaillen, 273 Länderspiele und ein Vermächtnis von über 300 Toren sowie eine Vielzahl an individuellen Auszeichnungen.

Die Karriere von Michael Körper

Er absolvierte sein erstes Länderspiel für Österreich am 01.08.2003 gegen Polen und sein bisher letztes Länderspiel am 27.08.2023 gegen Frankreich. Er war 20 Jahre mit einer unglaublichen Erfolgsbilanz bei 273 Länderspielen (81x Halle und 192x Feld) für Österreich im Einsatz. Mit 12 erkämpften Medaillen (5x Gold, 4x Silber und 3x Bronze) ist Michael Körper der erfolgreichste Hallenhockeyspieler der Welt (2003-2023). Michael Körper startete seine Hockey-Karriere beim Wiener Athletiksport Club.

Seine ersten Schritte in einer Kampfmannschaft machte er beim HC Wiener Neudorf, für den er von 2001 bis 2006 auf Torjagd ging. Von Wiener Neudorf aus wagte Körper den Sprung ins Ausland, heuerte zunächst bei Rot-Weiß-München an. Von dort aus ging es 2010 weiter zum damaligen Zweitligisten Harvestehuder THC, für den der Ausnahmekönner heute noch aufläuft. Mit den Hamburgern gewann Körper im Laufe der Jahre so gut wie alles, was es auf Club Ebene zu gewinnen gibt. Er wurde deutscher Feld- und Hallenmeister, wurde EHL-Sieger (Europacup) am Feld und in der Halle.

Quelle: Presseaussendung ÖHV

Beitragsbild: GEPA