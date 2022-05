Kofler über sein Karriereende: „Es ist der richtige Zeitpunkt“

Der Wolfsberger AC spielt im letzten Spiel der Saison gegen den SK Rapid Wien (Samstag, ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 3). Für einen steht jedoch bereits fest, dass es sein letztes Spiel als Profifußballer sein wird. Torhüter Alexander Kofler spricht bei „Dein Verein“ über das sein Karriereende und die Karriere danach.

„Ich habe mich in den letzten anderthalb Monaten oft mit der Familie und dem Präsidenten zusammengesetzt. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, den Handschuh an den Nagel zu hängen. Ich fühle mich noch gesund. Es ist der richtige Zeitpunkt. Ich sehe mich in Zukunft noch im Fußball. Ich möchte eine Trainerausbildung machen. Vielleicht sieht man sich mit dem WAC eines Tages einmal wieder“, sagt Kofler.

Es habe mehrere Gründe für das Karriereende gegeben, wie der 35-Jährige meint: „Es sind viele Gründe. Der Verein will sich verjüngen und hat einen großen Umbruch gestartet. Wir waren im regelmäßigen Austausch mit dem Trainer und Präsidenten. Selbst wird man auch nicht jünger und man sieht, dass der Zahn der Zeit an einem nagt. Mit der Familie gemeinsam sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass das der beste Schritt ist. Ich habe noch genug Zeit, mich auf anderes zu konzentrieren. Schlussendlich ist es zu diesem Schritt gekommen.“



Doch ganz aus der Fußballwelt will Kofler nicht verschwinden. „Unterklassig wird es sicher noch irgendwo ein Verein werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das angeht. Man kann immer sagen, man möchte noch drei, vier Jahre irgendwo dabei sein. Aber das war für mich aktuell kein Thema mehr, weil ich mich doch auf andere Sachen konzentrieren will. Dann ist man vielleicht zwar noch irgendwo dabei, aber dann wird man in Vergessenheit geraten, wird älter und sieht man sich nicht mehr so im Fußball. Ich will den Schwung aus den letzten neun Jahren beim WAC mitnehmen für eine neue Aufgabe. Jetzt ist es der richtige Zeitpunkt“, so Kofler.