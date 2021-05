Kogler bei Zuschauer-Lösung für Spielberg I zuversichtlich

Die Chancen stehen sehr gut, dass bereits beim ersten von zwei Formel-1-Gastspielen in Spielberg von 25. bis 27. Juni mehr als die zu diesem Zeitpunkt noch höchstens erlaubten 3.000 Fans dabei sein dürfen.

Die Corona-bedingt gültigen Zuschauergrenzen im Profisport fallen in Österreich zwar erst mit 1. Juli. Im Gesundheitsministerium werde gemeinsam mit dem Kanzleramt aber an Lösungen gearbeitet, sagte Sportminister Werner Kogler (Grüne) der APA – Austria Presse Agentur.

“Es könnte sich etwas ausgehen”, hielt Kogler am Rande der Olympia-Qualifikation im 3×3-Basketball in Graz fest. “Es ist sicher etwas möglich.” Laut dem Vizekanzler könnte es wenige Tage vor dem Fall der Zuschauergrenzen in Spielberg ein “Pilotprojekt” geben. “Das Areal mit mehreren Hektar ist ja riesig.” Ähnlich zuversichtlich hatte sich am Freitag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geäußert. “Wir werden hier eine Lösung finden. Das ist ein sehr wichtiges, auch für Österreich prestigeträchtiges Event”, sagte Kurz.

Das zweite Rennen im steirischen Murtal folgt am 4. Juli – und damit bereits nach der bundesweiten Öffnung für Großveranstaltungen.