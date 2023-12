Koller-Klub Al Ahly zieht ins Klub-WM-Semifinale ein

Al Ahly und die Urawa Red Diamonds sind am Freitag ins Semifinale der Fußball-Club-WM in Jeddah (Saudi-Arabien) eingezogen. Die von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller gecoachten Ägypter setzten sich gegen die Lokalmatadore von Al Ittihad mit 3:1 durch und treffen nun am Montag auf Copa-Libertadores-Champion Fluminense.

Die Japaner bezwangen den mexikanischen Club Leon mit 1:0, als Belohnung wartet am Dienstag ein Duell mit Champions-League-Sieger Manchester City.

Der klare Sieg von Al Ahly kam einigermaßen überraschend, schließlich konnte Al Ittihad in der Startformation mit einem ehemaligen Weltfußballer (Karim Benzema), einem ehemaligen Weltmeister (N’Golo Kante) und einem ehemaligen Champions-League-Sieger (Fabinho) aufwarten. Benzema vergab in der 45. Minute beim Stand von 1:0 einen Elfmeter, ehe er in der 92. Minute das Ehrentor seines Vereins besorgte. Kurz zuvor hatte der mittlerweile für Al Ahly tätige Ex-Goalgetter Anthony Modeste die Rote Karte gesehen.

(APA) / Bild: Imago