Kollision mit Spieler: NHL-Referee im Krankenhaus

Nach einer Kollision mit einem Spieler der Colorado Avalanche hat der Abend für einen NHL-Schiedsrichter im Krankenhaus geendet.

Mitch Dunning prallte in Philadelphia mit Verteidiger Josh Manson so heftig zusammen, dass er auf einer Trage vom Eis gebracht werden musste. Später gab es Entwarnung, der Referee kann alle Gliedmaßen bewegen, die neurologischen Befunde waren unauffällig.

Prayers up to the referee in the Flyers game, Mitch Dunning, who had to be stretchered off after colliding with an Avalanche player 🙏🏻pic.twitter.com/WSt3MZ5oPm

— Crossing Broad (@CrossingBroad) November 19, 2024