Mit einem knappen Sieg über Peru hat sich die kolumbianische Nationalmannschaft den dritten Platz bei der Copa America gesichert.

Das Team von Trainer Reinaldo Rueda setzte sich am Freitag in Brasilia mit 3:2 (0:1) durch. Der Siegtreffer gelang Luis Diaz in der 94. Minute, der FC-Porto-Stürmer hatte auch das 2:1 erzielt. Am Samstag treffen im Endspiel in Rio de Janeiro Argentinien und Brasilien aufeinander.

(APA)/Bild: Imago