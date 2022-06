Kolumbien stellt neuen Teamchef vor

Der frühere argentinische Nationalteamspieler Néstor Lorenzo trainiert künftig die kolumbianische Fußballnationalmannschaft. Der 56-jährige Coach habe einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben und solle das Team zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko führen, teilte der Verband des südamerikanischen Landes am Donnerstag mit. Nach der verpassten WM-Teilnahme in diesem Jahr in Katar war der bisherige Nationaltrainer Reinaldo Rueda entlassen worden.

Lorenzo war in seiner aktiven Zeit Abwehrspieler und stand unter anderem im argentinischen Nationalkader des WM-Finales 1990 gegen Deutschland in Rom, das das DFB-Team unter Teamchef Franz Beckenbauer mit 1:0 für sich entschied. Als Trainer sammelte er Erfahrungen als Co-Trainer der Nationalteams von Kolumbien und Argentinien sowie als Assistenzcoach der mexikanischen Clubs Toluca und Tigres de UANL. Zuletzt trainierte er den peruanischen Erstligaverein Melgar.

(APA)

Bild: Imago