Kombi-Medaille: Österreich stellt Ausbeute von Peking 2022 ein

Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter haben am Donnerstag im Team-Sprint der Nordischen Kombination mit Bronze die 18. Medaille für Österreich bei den Olympischen Spielen in Italien geholt.

Damit stellte das ÖOC-Team die Ausbeute von Peking 2022 ein und erfüllte schon vor den letzten drei Wettkampftagen die Zielerwartung von ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. Mehr Medaillen für österreichische Sportlerinnen und Sportler gab es nur in Turin 2006 (23) und Albertville 1992 (21).

Mit fünf Gold-, acht Silber- und fünf Bronzemedaillen scheint Mailand/Cortina 2026 auf Platz vier auf, wenn man nach Medaillenfarbe reiht. Turin (9/7/7), Peking (7/7/4) und Albertville (6/7/8) liegen noch davor.

Die Medaillenbilanz von Österreich bei Olympischen Winterspielen

Spiele Gold Silber Bronze Gesamt 2006 Turin 9 7 7 23 2022 Peking 7 7 4 18 1992 Albertville 6 7 8 21 2026 Mailand/Cortina * 5 8 5 18 2018 Pyeongchang 5 3 6 14 2014 Sotschi 4 9 4 17 2010 Vancouver 4 6 7 17 1964 Innsbruck 4 5 3 12 1956 Cortina d’Ampezzo 4 3 4 11 1998 Nagano 3 5 9 17 1988 Calgary 3 5 2 10 2002 Salt Lake City 3 4 10 17 1968 Grenoble 3 4 4 11 1980 Lake Placid 3 2 2 7 1952 Oslo 2 4 2 8 1994 Lillehammer 2 3 4 9 1976 Innsbruck 2 2 2 6 1924 Chamonix 2 1 – 3 1948 St. Moritz 1 3 4 8 1960 Squaw Valley 1 2 3 6 1972 Sapporo 1 2 2 5 1936 Garmisch-Partenk. 1 1 2 4 1932 Lake Placid 1 1 – 2 1928 St. Moritz – 3 1 4 1984 Sarajevo – – 1 1

(APA) / Bild: GEPA