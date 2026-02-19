Kombi-Medaille: Österreich stellt Ausbeute von Peking 2022 ein
Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter haben am Donnerstag im Team-Sprint der Nordischen Kombination mit Bronze die 18. Medaille für Österreich bei den Olympischen Spielen in Italien geholt.
Damit stellte das ÖOC-Team die Ausbeute von Peking 2022 ein und erfüllte schon vor den letzten drei Wettkampftagen die Zielerwartung von ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. Mehr Medaillen für österreichische Sportlerinnen und Sportler gab es nur in Turin 2006 (23) und Albertville 1992 (21).
Mit fünf Gold-, acht Silber- und fünf Bronzemedaillen scheint Mailand/Cortina 2026 auf Platz vier auf, wenn man nach Medaillenfarbe reiht. Turin (9/7/7), Peking (7/7/4) und Albertville (6/7/8) liegen noch davor.
Die Medaillenbilanz von Österreich bei Olympischen Winterspielen
|Spiele
|Gold
|Silber
|Bronze
|Gesamt
|2006 Turin
|9
|7
|7
|23
|2022 Peking
|7
|7
|4
|18
|1992 Albertville
|6
|7
|8
|21
|2026 Mailand/Cortina *
|5
|8
|5
|18
|2018 Pyeongchang
|5
|3
|6
|14
|2014 Sotschi
|4
|9
|4
|17
|2010 Vancouver
|4
|6
|7
|17
|1964 Innsbruck
|4
|5
|3
|12
|1956 Cortina d’Ampezzo
|4
|3
|4
|11
|1998 Nagano
|3
|5
|9
|17
|1988 Calgary
|3
|5
|2
|10
|2002 Salt Lake City
|3
|4
|10
|17
|1968 Grenoble
|3
|4
|4
|11
|1980 Lake Placid
|3
|2
|2
|7
|1952 Oslo
|2
|4
|2
|8
|1994 Lillehammer
|2
|3
|4
|9
|1976 Innsbruck
|2
|2
|2
|6
|1924 Chamonix
|2
|1
|–
|3
|1948 St. Moritz
|1
|3
|4
|8
|1960 Squaw Valley
|1
|2
|3
|6
|1972 Sapporo
|1
|2
|2
|5
|1936 Garmisch-Partenk.
|1
|1
|2
|4
|1932 Lake Placid
|1
|1
|–
|2
|1928 St. Moritz
|–
|3
|1
|4
|1984 Sarajevo
|–
|–
|1
|1
