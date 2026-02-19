Logout
Olympia 2026

Kombi-Medaille: Österreich stellt Ausbeute von Peking 2022 ein

Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter haben am Donnerstag im Team-Sprint der Nordischen Kombination mit Bronze die 18. Medaille für Österreich bei den Olympischen Spielen in Italien geholt.

Damit stellte das ÖOC-Team die Ausbeute von Peking 2022 ein und erfüllte schon vor den letzten drei Wettkampftagen die Zielerwartung von ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. Mehr Medaillen für österreichische Sportlerinnen und Sportler gab es nur in Turin 2006 (23) und Albertville 1992 (21).

Mit fünf Gold-, acht Silber- und fünf Bronzemedaillen scheint Mailand/Cortina 2026 auf Platz vier auf, wenn man nach Medaillenfarbe reiht. Turin (9/7/7), Peking (7/7/4) und Albertville (6/7/8) liegen noch davor.

Die Medaillenbilanz von Österreich bei Olympischen Winterspielen

Spiele Gold Silber Bronze Gesamt
2006 Turin 9 7 7 23
2022 Peking 7 7 4 18
1992 Albertville 6 7 8 21
2026 Mailand/Cortina * 5 8 5 18
2018 Pyeongchang 5 3 6 14
2014 Sotschi 4 9 4 17
2010 Vancouver 4 6 7 17
1964 Innsbruck 4 5 3 12
1956 Cortina d’Ampezzo 4 3 4 11
1998 Nagano 3 5 9 17
1988 Calgary 3 5 2 10
2002 Salt Lake City 3 4 10 17
1968 Grenoble 3 4 4 11
1980 Lake Placid 3 2 2 7
1952 Oslo 2 4 2 8
1994 Lillehammer 2 3 4 9
1976 Innsbruck 2 2 2 6
1924 Chamonix 2 1 3
1948 St. Moritz 1 3 4 8
1960 Squaw Valley 1 2 3 6
1972 Sapporo 1 2 2 5
1936 Garmisch-Partenk. 1 1 2 4
1932 Lake Placid 1 1 2
1928 St. Moritz 3 1 4
1984 Sarajevo 1 1
(APA) / Bild: GEPA