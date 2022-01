Kombi und Langlauf in Planica abgesagt

via

via Sky Sport Austria

Der slowenische Skiverband hat die für den 21. bis 23. Jänner in Planica vorgesehenen Weltcup-Bewerbe in der Nordischen Kombination und im Langlauf abgesagt. Diese Entscheidung erfolgte auf dringenden Rat der Gesundheitsbehörden, verkündete der Ski-Weltverband FIS am Montag.

Disziplinenübergreifend sind davon acht Wettkämpfe betroffen. Diese sollten auch als Generalprobe für die nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2023 in Planica dienen.

Grund für die Absage sei die akute Entwicklung der Corona-Zahlen in Slowenien, wodurch die Sicherheit der an diesen Veranstaltungen beteiligten Akteure nicht gewährleistet werden könne, hieß es zur Begründung. Durch die potenziell steigende Anzahl infizierter und unter Quarantäne stehender Personen würde außerdem die für die Grundversorgung benötigte Infrastruktur nicht mehr funktionieren.

(APA) / Bild: Imago