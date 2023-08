Kombinierer Walcher verletzt sich bei Windkanalsturz

Der nordische Kombinierer Paul Walcher hat sich beim Windkanaltraining einen Schlüsselbeinbruch zugezogen.

Wie der Skiverband am Montag bekannt gab, passierte das Malheur am Samstag in Stockholm. Walcher stürzte demnach bei eine Flugeinheit auf die linke Schulter. Der 18-jährige Steirer wurde am Montag im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck operiert, die Verletzung wird demnach eine Pause von rund einem Monat nach sich ziehen.

Walcher gewann im vergangenen Winter bei der Junioren-WM die Bronzemedaille. Er startete bereits bei den Weltcupstationen in Lahti und Oslo.

