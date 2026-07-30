Die Austria strebt vor dem Bundesliga-Auftakt am Wochenende (Sonntag ab 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky!) nach dem nächsten Sieg. Nach dem 2:0 in Lettland sollte das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League gegen den FK Liepaja zur violetten Pflichtübung werden.

Trainer Stephan Helm wirft heute (20:30 Uhr) wieder die Rotationsmaschine an, er betonte trotz der vermeintlich klaren Ausgangslage: „Wir haben eine gute Basis legen können, trotzdem ist der Job noch nicht erledigt.“ Diese Startelf soll es heute richten.

Aufstellung Austria Wien