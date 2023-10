Kommt der Grüll-Nachfolger aus Kasachstan?

Der SK Rapid muss sich in naher Zukunft mit der Personalie Marco Grüll beschäftigen. Der 25-Jährige war bereits im Sommer nahe an einem Abgang und scheint weiterhin auf dem Transfermarkt eine begehrte Aktie zu sein. Sein Vertrag läuft im Sommer 2024 aus – und Rapid muss handeln.

Viele Optionen bleiben den Hütteldorfern nicht, entweder erzielt man eine Verlängerung vor dem 1. Juli, verkauft den Flügelspieler im Winter oder lässt den Leistungsträger im Sommer ablösefrei ziehen. Sportdirektor Markus Katzer möchte gerne mit dem Salzburger verlängern, doch auf einen Abgang scheint man vorbereitet zu sein.

Kasachischer Nationalspieler möglicher Grüll-Ersatz

Maksim Samorodov könnte eine Lösung auf einen möglichen Abgang von Grüll sein. Der 21-jährige Kasache von FK Aktobe würde ins Profil passen: Beidfüßig, schnell und abschlussstark. Zudem ist Samodorov bereits elffacher Nationalspieler und sammelte in der Qualifikation zur Conference League in dieser Saison bereits internationale Erfahrung. „Er ist ein sehr interessanter Spieler. Aber Stand jetzt werden wir im Winter keine Spieler holen. Wir versuchen, den Kader auszudünnen & Spieler hochzuziehen“, sagt Katzer über den jungen Kasachen.

Von Rapid II gibt es gute Neuigkeiten für zwei Akteure: Ismail Seydi und Dominic Vincze sollen in naher Zukunft aus der zweiten Mannschaft hochgezogen werden. Beide haben bereits im Testspiel gegen First Vienna erste Minuten in der Kampfmannschaft sammeln können.

(Red.)/Bild: Imago