Kompany möchte Burnley-Juwel zum FC Bayern lotsen

Nach Sky Informationen sind die Bayern an Burnley-Juwel Luca Koleosho dran. Die Personalie dürfte spätestens im Sommer 2025 heiß werden.

Vincent Kompany hat bereits in der Saison 2023/24 mit Koleosho beim FC Burnley zusammenarbeiten dürfen. Dort kam der 20-jährige Außenstürmer in 15 Premier-League-Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitete einen weiteren vor. Auch wenn der italienische U21-Nationalspieler noch nicht die besten Scorer-Werte vorweisen kann, schwärmt Kompany und möchte ihn gerne nach München lotsen.

Bekommt Kompany seinen Wunschspieler?

In der Folge ist Koleosho ein Transfer-Thema beim deutschen Rekordmeister – spätestens für die kommende Saison. Der Rechtsaußen könnte als Perspektivspieler nach München wechseln und hinter Michael Olise, Serge Gnabry und Co. aufgebaut werden. Koleosho überzeugt mit einem starken Antritt, präzisen Flanken und seinen Dribblings. Darüber hinaus ist er auch in der Defensivarbeit fleißig. Am Abschluss und an seiner Physis gilt es allerdings noch zu arbeiten.

Beim FC Burnley ist er aktuell Stammspieler, erzielte in der laufenden Championship-Saison zwei Treffer. Sein Vertrag ist noch langfristig bis 2029 gültig. Dennoch könnte er schon bald auf der höchsten europäischen Fußball-Ebene auflaufen.

(Florian Plettenberg & Nico Ditter – skysport.de)

Foto: Imago